السعودية تبدد ثرواتها بحصص في مجموعة سيتي غروب وشركة بوينغ وفيسبوك

2020/05/17 | 16:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لوكالة رويترز ، الاحد، ان ما يسمى بصندوق الايداع السيادي السعودي يقوم بشراء حصص الاقلية في الشركات الأمريكية الكبرى ، بما في ذلك بوينغ وفيسبوك وسيتي غروب ، حسب ما أظهره تسجيل تنظيمي ، مما منحها حزمة من الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة بنحو 10 مليارات دولار أمريكي.وذكر التقرير […]

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