2020/05/17 | 16:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثن، إنه من الواضح أن الأطفال لا يواجهون أعراضا حادة لمرض كوفيد-19 الذي ينقله فيروس كورونا.وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أنه “لا نملك الكثير من المعلومات حول مدى فعاليتهم في نقل العدوى إلى الآخرين”.وقالت سواميناثن، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة العالمية توضح مخاطر كوفيد-19 على الأطفال) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة العالمية توضح مخاطر كوفيد-19 على الأطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).