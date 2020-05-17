رئاسة البرلمان تدلي بأول تعليق على رفع علم المثليين: لا نسمح بذلك

2020/05/17 | 16:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد علق عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، بشير حداد، الأحد، على قيام بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق، برفع علم المثليين بشكيل رسمي فوق مبناها، فيما شدد على عدم السماح بذلك.وقال حداد في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه: “نعرب عن رفضنا واستنكارنا الشديد لما قامت به بعثة الإتحاد الأوربي في العراق اليوم الأحد […]

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