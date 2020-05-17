سائرون يصدر بياناً بشأن رفع (علم المثليين)

2020/05/17 | 16:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر تحالف سائرون ، اليوم الأحد، بيانا بشأن رفع "علم المثليين" من قبل سفراء الاتحاد الأوربي مشدداً على ضرورة احترام القيم الدينية والاجتماعية.

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