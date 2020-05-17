حزب الدعوة يدعو السلطات الثلاث لإتخاذ خطوات رادعة تجاه رفع علم الشواذ

2020/05/17 | 16:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا حزب الدعوة الاسلامي، اليوم الأحد، السلطات الثلاث في العراق إلى اتخاذ خطوات رادعة تجاه رفع علم المثليين من قبل بعثة الاتحاد الاوروبي.وذكر المكتب الاعلامي لحزب الدعوة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه: “ندين ونستنكر باشد العبارات السلوك غير الأخلاقي واللامسؤول لبعثة الاتحاد الاوربي برفعها علم الشاذين جنسيا على ارض […]

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