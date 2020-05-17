ذي قار توجه بسحب مكافحة الشغب من مركزها وعدم مواجهة المتظاهرين

2020/05/17 | 16:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت قيادة شرطة ذي قار، يوم الأحد، بسحب قوات مكافحة الشغب من مركز المحافظة وعدم مواجهة المتظاهرين.

وذكر بيان للقيادة، أن "قائد شرطة ذي قار العميد حازم الوائلي أصدر أول قرار له بعد تسنمه منصبه وهو التوجيه بسحب قوات مكافحة الشغب من مركز المحافظة والايعاز بعدم دخولها مرة اخرى لمواجهة المتظاهرين".

وشدد الوائلي، على "ضرورة أن يكون عمل قوات مكافحة الشغب تأمين السجون في الحالات الضرورية".

وكان وزير الداخلیة عثمان الغانمي، أمر قبل أيام، باقالة مدير استخبارات ذي قار واعفاء قائد شرطة ذي قار العمید ناصر الاسدي وتعیین العمید حازم الوائلي بديلا عنه.

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