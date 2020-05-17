القبض على مهربي مشتقات نفطية ومتاجرين بالمخدرات في الانبار والنجف

2020/05/17 | 16:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت السلطات الامنية العراقية، اليوم الأحد، بالقبض على أربعة أشخاص بتهمة "التلاعب والتزوير" اثناء تحميل المشتقات النفطية في محافظة الأنبار، مشيرة في ذات الوقت الى القبض على ثلاثة متاجرين بالحبوب المخدرة في محافظة النجف.

وقالت مديرية شرطة نفط الشمال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "منتسبي مفرزة سيطرة شرطة نفط حديثة التابعة لشعبة سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال القت القبض على 4 متهمين مع ضبط عجلاتهم (صهريج) أثناء خروجهم من مستودع حديثة في محافظة الأنبار"، مبينة أن المفرزة "ضبطتهم بعد تفتيش العجلات وتدقيق مستندات التحميل البوجر، وتبين وجود تلاعب وتزوير".

واشارت الى "ايداع المتهمين وحجز العجلات داخل مركز شرطة نفط حديثة، لإستكمال التحقيق وعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

من جانبها، قالت مديرية شرطة النجف، في بيان ورد الى شفق نيوز، إن مفارز استخبارات المحافظة وبإشراف مديرها تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين احدهم مطلوب وفق المادة ٢٨ مخدرات ويحمل مستمسكات مزورة"، مبينة أن "هؤلاء يتاجرون بالحبوب المخدرة ومادة الكرستال".

واوضحت أن القوة الامنية "ضبطت بحوزتهم ٤٦٥٠ حبة مخدرة، وما يقارب ١٠٠ غرام كرستال، وميزان الكتروني عدد ٢ و كوزان نفخ بايب عدد ٢ وانابيب غاز، و بايبات عدد ١٢ (ادوات تعاطي)، وبندقية كلاشنكوف، وخمسة مخازن للبندقية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للعدالة".

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