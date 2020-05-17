رئيس اقليم كوردستان يطمئن ابناء مكونات كوردستان ويتعهد بالدفاع عن حقوقهم

2020/05/17 | 16:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، عن طمأنته واظهار دعمه الكامل للمكونات القومية والدينية، مجددا التأكيد على انهم مواطنون اصلاء في الاقليم ويتوجب احترام قرارهم وحماية حرياتهم وعدم زجهم في الخلافات السياسية مثلما لا يجوز التهجم عليهم من قبل اية جهة.وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ان بارزاني استقبل اليوم الاحد ممثلي المكونات القومية والدينية في اقليم كوردستان في البرلمان والحكومة.واشار البيان ان ممثلي المكونات طرحوا خلال الاجتماع ارائهم وملاحظاتهم ونظرتهم الى الاوضاع الحالية في اقليم كوردستان وتحدثوا عن دور ومكانة مكوناتهم في الحياة السياسية والادارية في الاقليم، مؤكدين على حماية حقوقهم واستحقاقاتهم في مجال تمثيلهم في المؤسسات الرسمية في اقليم كوردستان وتأمين استحقاقاتهم ومكتسباتهم الادارية.

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