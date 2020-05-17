2020/05/17 | 16:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاحد الامين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري وتباحثا بشأن عدد من القضايا على مستوى البلاد.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم اليوم انه جرى خلال لقاء تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة للعراق وخطوات استكمال تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية العراقية وملء الحقائب الوزارية الشاغرة بالبحث، كما نوقشت المستجدات الأمنية الأخيرة في العراق وازدياد واتساع رقعة تحركات داعش في عدد من مناطق العراق والمناطق المتنازع عليها.

واضاف البيان انه شكل عرض رؤى المشروع الوطني العراقي للأوضاع والعملية السياسية في البلد وتطورات المنطقة عموماً إلى جانب مسائل أخرى تحظى باهتمام الجانبين محوراً آخر من اللقاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني و الضاري يناقشان اكمال حكومة الكاظمي والمستجدات الامنية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني و الضاري يناقشان اكمال حكومة الكاظمي والمستجدات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).