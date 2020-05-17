الشيخ جمال الضاري ونيجيرفان البارزاني يبحثان الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في العراق

2020/05/17 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري مع رئيس إقليم كردستان نيچيرفان البارزاني تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في العراق.

الجانبان أكدا ضرورة وضع خطط استراتيجية ناجحة وتعاون جميع القطعات العسكرية لملاحقة الخلايا الإرهابية التي تنفذ عمليات إجرامية في الأنبار وديالى وصلاح الدين وكركوك وحزام بغداد، مشيرين إلى ان الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي عليها العمل بجدية لحل الملفات العالقة مع أربيل وحسم قضية الوزارات الشاغرة، ومعالجة انخفاض اسعار النفط لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين.

هذا ودعا الضاري والبارزاني البرلمان العراقي للإسراع بإقرار قانون الانتخابات، وان تكون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مكونة من شخصيات نزيهة وكفوءة تعمل على انجاح الانتخابات المبكرة التي ينتظرها الشارع العراقي.

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