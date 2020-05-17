كربلاء تسجل ١٦ اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/17 | 16:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر طبي في محافظة كربلاء، يوم الأحد، بتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة صحة كربلاء سجلت ١٦ اصابة جديدة بفيروس كورونا".

يشار إلى أن محافظة كربلاء سجلت 110 حالات إصابة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في البلاد.

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