لجنة برلمانية تدعو لعقد جلسة نيابية طارئة رداً على رفع علم المثليين بمقر بعثة الاتحاد الاوروبي

2020/05/17 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

لجنة الاوقاف والشؤون الدينية تستنكر وتدين رفع علم المثليين في مقر بعثة الاتحاد الأوربي في بغداد وتطالب رئاسة مجلس النواب يعقد جلسة طارئة للرد على هذه التصرفات المشينة واستدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي لتقديم الاعتذار إلى أبناء الشعب العراقي .. أستنكر رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية النائب حسين اليساري اليوم التصرفات الاستفزازية من قبل الاتحاد الأوروبي برفع علم المثليين في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد ..

وأكد النائب حسين اليساري في بيان صدر اليوم الاحد أننا في بلد الانبياء والمعصومين عليهم السلام وفي شهر الله الكريم شهر رمضان المبارك وبخطوة استفزازية تجاوزت الأعراف والتقاليد العربية والإسلامي قامت بعثة الاتحاد الأوربي في العراق برفع علم المثليين وبشكل رسمي داخل الأراضي العراقية وبمقرها ببغداد ونحن بدورنا نستنكر وندين هذه الافعال المشينة والمنافية لطبيعة المجتمع العراقي المحافظ .ومحاولات إدخال الثقافات الدخيلة عليه و المنافية للأخلاق والدين.

وطالب السيد رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النائب حسين اليساري رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة للرد على هذه التصرفات المشينة وجدد الدعوة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بأستدعاء سفراء الاتحاد الاوربي في مقر البعثة وتقديم الاعتذار الرسمي الى الشعب العراقي والحكومة العراقية وأنزال هذا العلم المشؤوم ..

بغداد اليوم- بغداد

اصدر حزب الدعوة الاسلامية، الاحد (17 أيار 2020)، بيانا بشأن قيام بعثة الاتحاد الاوربي برفع علم المثليين في بغداد هذا اليوم.

وقال الحزب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "ندين ونستنكر باشد العبارات السلوك غير الأخلاقي والل

بغداد اليوم- بغداد

أعرب نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، اليوم الاحد، عن رفضه واستنكاره الشديد لما قامت به بعثة الإتحاد الأوربي في العراق اليوم الأحد 2020/5/17 من تصرف غير مسؤول برفع علم المثليين والشواذ وبشكل رسمي في بغداد.

وأكد الحداد

بغداد اليوم- بغداد

اصدر تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاحد، بيانا بشأن رفع علم المثليين من قبل سفراء الاتحاد الاوربي هذا اليوم في بغداد.

وقال التحالف في البيان الذي تلقته (بغداد تاليوم)، إنه "يعرب عن اسفه

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