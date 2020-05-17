نجل احد المراجع الاربعة في النجف يعلق على رفع علم المثليين في بغداد

2020/05/17 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

علق الشيخ علي النجفي ، نجل المرجع الديني بشير النجفي احد المراجع الاربعة في النجف ، الاحد 17-5-2020 ، على قيام بعثة الاتحاد الاوروبي وسفارات دول اجنبية برفع علم المثليين في بغداد

وقال النجفي بتغريدة على حسابه بموقع ( تويتر ) " ما قامت به بعثة الاتحاد الأوربي والسفارة البريطانية والكندية في العراق تجاوز وتعدٍ على المجتمع العراقي دينيا وأخلاقيا".

وقامت، صباح اليوم الأحد، سفارات عدة دول أوروبية، من دول الاتحاد الأوروبي وخارجه، في بغداد، برفع علم المثليين الملون تضامناً معهم، في اليوم العالمي لمحاربة رهاب المثلية.

وذكرت السفارة البريطانية في بغداد، عبر حسابها في تويتر، إنه "بالاشتراك مع السفارة الكندية والسفارة البريطانية في العراق، ننضم اليوم في بغداد مع بعثات الاتحاد الاوروبي حول العالم في رفع علم قوس قزح للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي وتسليط الضوء على حقوق المثليين/ات ومتحولي/ات الجنس ومزدوجي/ات الجنس".

وفي مثل هذا اليوم من عام 1990 أعلنت منظمة الصحة العالمية حذف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية، منهية بذلك أكثر من قرن من الزمان تم فيه اعتبارها حالة مرضية، ما جعل المجتمع الدولي اعتبار الـ 17/ أيار من كل عام، يوما عالميا لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والتحوّل الجنسي.

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