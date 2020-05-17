2020/05/17 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-كربلاء

أفاد مصدر طبي، الأحد، بتسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة كربلاء.

وقال المصدر لـ(بغدا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر: تسجيل 16 اصابة بفيروس كورونا في كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر: تسجيل 16 اصابة بفيروس كورونا في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).