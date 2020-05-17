موسم كرة القدم في أوروبا

2020/05/17 | 16:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) خلال مؤتمر صحفي في أمستردام يوم الثالث من مارس آذار 2020.- رويترز.

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