نيجيرفان بارزاني وجمال الضاري يبحثان أوضاع العراق

2020/05/17 | 16:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني وجمال الضاري

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