رفعُ علَم المثليّين في سماء بغداد يُثير الضجّة في البلاد

2020/05/17 | 16:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صباح هذا اليوم، رفعَت سفارة #الاتحاد_الأوروبي في #العراق علم المثليين في مقر البعثة في العاصمة #بغداد، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي.يجيء هذا، بعد أن قرّرت بعثات الاتحاد الأوروبي في أنحاء العالم…

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