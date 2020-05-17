البيطرة تصعد من اجراءاتها للحد من مرض انفلونزا الطيور

2020/05/17 | 16:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]اتخذت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة، المزيد من الإجراءات الوقائية و الاحترازية للحد من انتشار مرض انفلونزا الطيور.

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