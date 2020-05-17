2020/05/17 | 16:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداشاد وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الاحد، بدور هيئة الاعلام والاتصالات في دعم الوزارة بمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن مبادراتها في رفع مستوى الثقافة الصحية ونشر تعليمات الحظر الوقائي.وذكر التميمي في كتاب الشكر والتقدير الذي ارسله الى هيئة الاعلام والاتصالات، بأن "الاخيرة حاضرة منذ اليوم الأول لانتشار فيروس كورونا، وقدمت ولا زالت تقدم الكثير من الدعم والمبادرات لرفع مستوى الثقافة الصحية فضلا عن الدعم التقني الكبير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يشيد بدور هيئة الاعلام والاتصالات في مكافحة كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يشيد بدور هيئة الاعلام والاتصالات في مكافحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).