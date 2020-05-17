السكيني يطالب باجراءات شديدة ضد البعثات التي رفعت علم المثليين

2020/05/17 | 16:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، رامي السكيني، اليوم الاحد، الحكومة باتخاذ إجراءات شديدة ضد بعثة الاتحاد الأوروبي والسفارات التي شاركت برفع علم المثليين.وقال السكيني في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "نطالب الجهات المعنية وبالأخص وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات شديدة ضد بعثة الاتحاد الأوروبي والسفارات التي شاركت برفع علم المثليين اليوم الأحد وبشكل رسمي في العاصمة بغداد".ودعا وزارة الخارجية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالوكالة، الى "إصدار مذكرة استدعاء لسفراء الدول التي شاركت برفع علم المثليين والاعتذار رسميا إلى الشعب العراقي وأخذ تعهدات بعدم تكرار أي عمل يستفز مشاعر العراقيين".وأكد السكيني ان "مثل هكذا تصرفات إساءة للإنسان والتقاليد والأعراف الاجتماعية في البلاد" مطالبا "وزارة الخارجية بتزويد لجنة العلاقات الخارجية بالإجراءات التحقيقية ومواقفها الرسمية تجاه مثل هذا النوع من الاعتداءات".

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