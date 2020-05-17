2020/05/17 | 16:56 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون تدين رفع علم المثليين وتعده تجاوزاً على القيم والأعراف الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون تدين رفع علم المثليين وتعده تجاوزاً على القيم والأعراف الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).