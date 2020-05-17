2020/05/17 | 16:56 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النهج الوطني: رفع علم المثليين انتهاك للأعراف ونطالب الخارجية باتخاذ اجراءات قانونية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 16:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النهج الوطني: رفع علم المثليين انتهاك للأعراف ونطالب الخارجية باتخاذ اجراءات قانونية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النهج الوطني: رفع علم المثليين انتهاك للأعراف ونطالب الخارجية باتخاذ اجراءات قانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).