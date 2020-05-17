2020/05/17 | 16:56 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة غير مسبوقة..بعثات أجنبية ترفع علم المثليين الملون في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 16:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في خطوة غير مسبوقة..بعثات أجنبية ترفع علم المثليين الملون في بغداد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في خطوة غير مسبوقة..بعثات أجنبية ترفع علم المثليين الملون في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).