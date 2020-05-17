الصحة العالمية تؤيد حظر الشامل: العراق محاط بثلاث دول من بين “التوب 10” بإصابات كورونا

2020/05/17 | 16:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل، ان العراق يقف في وسط جدول دول العالم بالنسبة لأعداد الاصابات بوباء كورونا المستجد.وقال اسماعيل في مقابلةٍ تلفزيونية ، ان “العراق يقع حالياً بالترتيب الـ 67 على العالم بنسبة الاصابات بفيروس كورونا وهو يقف في الوسط بالنسبة لبقية الدول وتفوق على إيران […]

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