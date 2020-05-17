العلم “الملوّن” يقلب الترند الشعبي والسياسي في العراق.. هل تعتبرسفارة الاتحاد اراض أوروبية أم لا؟

2020/05/17 | 16:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لم تمر ساعات على اعلان سفارة الاتحاد الاوروبي في بغداد، رفع علم “مثليي الجنس” في خطوة لدعمهم في ذكرى مناهضة رهاب المثليين، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي فضلًا عن اصدار المواقف السريعة ببيانات لسياسيين من مختلف الجهات والقوى السياسية.ورفعت بعثة الاتحاد الأوربي في العراق، اليوم الأحد، علم المثليين وبشكل رسمي داخل […]

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