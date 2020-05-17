القوات الامنية تدخل الانذار (ج) في الأنبار

2020/05/17 | 16:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف امر لواء حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي، الاحد، أن القوات الامنية بصنوفها المختلفة دخلت انذار (ج) تحسبا من هجمات محتملة لعناصر عصابات داعش الاجرامية .وقال العيساوي لـ/المعلومة/ ان “القوات الامنية بصنوفها المختلفة دخلت الانذار (ج) على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بنية عصابات داعش الاجرامية شن هجمات […]

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