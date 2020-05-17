2020/05/17 | 16:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف تقرير صحفي إسباني، أن حارس المرمى البرازيلي نوربيرتو نيتو، الذي يلعب لصالح برشلونة دخل قائمة اهتمامات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن “المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، ليوناردو أرواغو، يبحث عن حارس مرمى ثانِ جديد للموسم المقبل، بعد أن اتخذ قراراً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حارس برشلونة على رادار سان جيرمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حارس برشلونة على رادار سان جيرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).