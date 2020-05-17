وزير الصحة: المستشفيات التركية ستوفر للعراق 3 الاف سرير

2020/05/17 | 16:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اكد وزير الصحة حسن التميمي، الاحد، ان اكمال المستشفيات التركية الست المتوقفة سيوفر للعراق 3 الاف سرير اضافي، داعيا وزارتي التخطيط والمالية للتعاون لإكمال تلك المستشفيات.وقال التميمي لـ/المعلومة/ ان “ملف المستشفيات التركية الـ 6 على قائمة اعماله ولها الاولوية بعد القضاء على جائحة كورونا”.واضاف ان “تلك المستشفيات ستوفر للعراق نحو 3 الاف […]

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