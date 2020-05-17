ما خطورة مكيفات الهواء؟

2020/05/17 | 17:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بدأ الكثيرون مع بداية ارتفاع درجة حرارة الهواء بتشغيل مكيفات الهواء لتلطيف الجو داخل مساكنهم.ولكن كيف نستفيد منه دون أن نضر بصحتنا؟ يقول أنطون ياستريبوف، مدير مختبر “البيئة والوسط المحيط”، عند تشغيل مكيف الهواء بصورة غير صحيحة، يمكن أن يسبب ليس فقط أمراض البرد، بل خطر آخر.عندما لا يعمل المكيف في […]

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