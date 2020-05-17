الصادقون النيابية تدين رفع علم الشواذ وتطالب الخارجية القيام بواجبها ومنع اي تجاوزات

2020/05/17 | 17:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ادانت كتلة صادقون النيابية، اليوم الاحد، رفع علم الشواذ في بعثة الاتحاد الأوربي وسفارتي بريطانيا وكندا وتعتبره تطاولاً جريئاً على العادات العراقية والتقاليد الإسلامية الحنيفة.وطالبت الصادقون في بيان تلتقه”العهد نيوز” ، ” البعثات الدولية والدبلوماسية الالتزام بالقوانين والأعراف الدبلوماسية واحترام أعراف وتقاليد الشعب العراقي وعدم استفزاز مشاعر أبناءه بهذه التصرفات المشينة”.[…]

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