2020/05/17 | 17:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة نيابية تطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان وتدعو الكاظمي لاستدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي وتقديم الاعتذار إلى الشعب العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 17:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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