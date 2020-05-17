2020/05/17 | 17:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب الدعوة يدعو الحكومة الى اتخاذ خطوات رادعة لانتهاكات بعثة الاتحاد الاوروبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 17:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الدعوة يدعو الحكومة الى اتخاذ خطوات رادعة لانتهاكات بعثة الاتحاد الاوروبي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الدعوة يدعو الحكومة الى اتخاذ خطوات رادعة لانتهاكات بعثة الاتحاد الاوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).