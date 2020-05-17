2020/05/17 | 17:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني بغارات جوية شنها الطيران الحربي التركي على مواقع للحزب في شمال العراق.وقالت الوزارة، في تغريدة على تويتر، إنها “تمكنت بواسطة آليات الاستطلاع والمراقبة من تحديد أماكن الإرهابيين في منطقة أفاشين باسيان، بشمال العراق”، مشددة على “استمرار الجيش التركي في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن تصفية عنصرين من العمال الكردستاني شمال العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن تصفية عنصرين من العمال الكردستاني شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).