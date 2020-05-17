في سوريا.. عوائل المُعتقَلين في مواجهةِ «فايروس الصّمت»

2020/05/17 | 17:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استحالة الحصول على معلوماتٍ موثوقة بخصوص عدد ووضع المصابين بفيروس #كورونا في #سوريا، تشعر العديد من العوائل في المنفى بالقلق حيال أبنائها وأحبائها، الذين يعتقد أنهم معتقلون في السجون السرية الرهيبة للحكومة السورية.هذه…

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