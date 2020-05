2020/05/17 | 17:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اكد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، عن حدوث مسألة طبية قريبًا ستحل معضلة “فيروس كورونا”.وكشف ترامب في تغريدة رصدتها “يس عراق”، عن عمل طبي جيد لحل مسألة فيروس كورونا سوف يحدث قريبًا”.Doing REALLY well, medically, on solving the CoronaVirus situation (Plague!).It will happen! — Donald J.Trump (@realDonaldTrump) May […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يفجر تويتر.. ويبشر بقرب حل “معضلة كورونا”!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يفجر تويتر.. ويبشر بقرب حل “معضلة كورونا”!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).