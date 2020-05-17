عملية عسكرية مرتقبة لمطاردة “داعش” وهذه القوة ستكون “رأس الحربة”.. ماهي ستراتيجية “ملء الفراغ”؟

2020/05/17 | 17:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف الخبير الامني هشام الهاشمي، عن عملية عسكرية واسعة مرتقبة لمطاردة فلول “داعش”، فيما أكد على ضرورة اتباع ستراتيجية “ملئ الفراغ”، والتي تستهدف اعادة السكان الى القرى المحررة ثم نشر القوات العشائرية واسنادها بقوة من دروع الجيش.وقال الهاشمي في سلسلة تغريدات رصدتها “يس عراق”، إن “القوات المشتركة بصدد الاعلان عن حملة […]

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