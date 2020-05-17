بضعة أعوام ريما: الفصل السادس/ 1 - دلور ميقري

2020/05/17 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري النادي، شأن العديد من أمثاله في المدينة، كان يطل على المضيق البحريّ غيرَ بعيدٍ عن الجسر الرابط آسيا بأوروبا.



النور كان ساطعاً في الداخل، بفضل شريط من المصابيح الكهربائية، قطعَ الصالة الرئيسة من طرفيها.



كونها أمسية عادية، وليست اجتماعاً أو حفلاً، فإن الأعضاء كانوا يتوافدون في أوقات مختلفة.



أكثرهم كانوا بالقيافة الإفرنجية، فيما قلة باللباس القومي وكانوا غالباً من زعماء العشائر.



أحد هؤلاء الأخيرين، م ......





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