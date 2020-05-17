تحديث: دستور مصر، دستور دولة دينية بامتياز! - سعيد علام


تحديث: دستور مصر، دستور دولة دينية بامتياز! - سعيد علام
2020/05/17 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام حكومة مدنية، وليست دولة مدنية ؟!" هى كانت فى الاصل، "مصر حكمها مدنى"، وجدناها بعد حفل عشاء الجيش، "مصر حكومتها مدنيه"!"، هكذا كانت شهادة د.

محمد ابو الغار* عضو لجنة الخمسين لوضع دستور 2014، المعدل فى 2019، والمحتوى على نفس التعديل "حكومتها مدنيه"!.اعضاء لجنة الخمسين، اتعشوا وصفقوا ورحلوا!.

وقد جاء فى ديباجة دستور 2014:"..

نحن الآن نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حدي ......

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