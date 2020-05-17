نائب: الكاظمي لديه قائمة بشخصيات تتلقى تمويلا من أمريكا

2020/05/17 | 17:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اتهم النائب عن الفتح حامد الموسوي، الاحد، شخصيات سياسية وحكومية في الدولة بتلقي تمويل وتسهيلات من الولايات المتحدة ودول أخرى، داعيا رئيس مجلس الوزراء الى رصد تلك الشخصيات ومحاسبتهم أمام الرأي العام.وقال الموسوي لــ/ المعلومـة / إن “الولايات المتحدة الامريكية تقدم تسهيلات وتمويل مالي الى شخصيات سياسية وحكومية وحتى عسكرية في المؤسسة […]

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