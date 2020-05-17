سوريا_ مصرع 7 عناصر في قصفٍ «مجهول» على قاعدة إيرانية شرقي ديرالزور

2020/05/17 | 17:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد ريف مدينة البوكمال مساء أمس السبت، قصفاً جوياً نفذه طيران مجهول، استهدف قاعدة “معيزيلة” الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها.وجرى الاستهداف الجديد للقاعدة الإيرانية «حوالي الساعة العاشرة ونصف من مساء أمس السبت،…

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