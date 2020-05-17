البرلمان يعلن الاتفاق على منح وزارة الصحة الاولوية العاجلة في عمليات صرف التخصيصات المالية

2020/05/17 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بحضور وزيري الصحة والمالية ..

خلية الازمة النيابية تعقد اجتماعآ موسعآ لبحث مشكلة تمويل القطاع الصحي

الكعبي ي...





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