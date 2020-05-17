الكنيست يصادق على حكومة نتانياهو الائتلافية

2020/05/17 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

حصلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تم تشكيلها نتيجة اتفاق بين رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف "أزرق-أبيض"، بيني غانتس، على الثقة من قبل الكنيست.

وصوت 73 عضوا في الكنيست، خلال اجتماع له اليوم الأحد، لصالح المصادقة على الحكومة الائتلافية الـ35 في الكيان الاسرائيلي، مقابل معارضة 46 نائبا.

بغداد اليوم _ كردستان

دعا النائب عن كتلة المستقبل الكردية، سركوت شمس الدين، الأحد 17-5-2020، الحكومة الاتحادية إلى استخدام الخيار العسكري لايقاف تصدير نفط اقليم كردستان، فيما أشار إلى عدم جدوى الحوار مع جهات لا تؤمن بالدولة العراقية، حسب تعب

بغداد اليوم- بغداد

دعت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية، الاحد (17 أيار 2020)، رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة، للرد على رفع علم المثليين بمقر بعثة الاتحاد الاوروبي هذا اليوم في بغداد.

وقال رئيس اللجنة حسين اليساري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم- بغداد

اصدر حزب الدعوة الاسلامية، الاحد (17 أيار 2020)، بيانا بشأن قيام بعثة الاتحاد الاوربي برفع علم المثليين في بغداد هذا اليوم.

وقال الحزب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "ندين ونستنكر باشد العبارات السلوك غير الأخلاقي والل

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