نائب يتهم الحلبوسي بـ”التهرب” من عقد الجلسات ويكشف عن سخط نيابي كبير ضده

2020/05/17 | 17:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف عضو مجلس النواب صادق السليطي، الاحد، عن وجود سخط نيابي كبير ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي نتيجة تهربه من عقد الجلسات، رغم الظروف التي تمر بها البلاد.وقال السليطـي لـ /المعلومـة/ إن “هناك استياء كبير جدا من اعضاء البرلمان ومن مختلف الكتل بسبب تعطيل جلسات المجلس وتعطيل دوره الرقابي والتشريعي”، مضيفا أن […]

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