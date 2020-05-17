الشؤون الدينية النيابية تدعو لعقد جلسة نيابية طارئة رداً على رفع علم المثليين بمقر بعثة الاتحاد الاوروبي

2020/05/17 | 17:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد استنكرت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية، اليوم الاحد، رفع علم المثليين في مقر بعثة الاتحاد الأوربي في بغداد وتطالب رئاسة مجلس النواب يعقد جلسة طارئة للرد على هذه التصرفات المشينة واستدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي لتقديم الاعتذار إلى أبناء الشعب العراقي.واستنكر رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية النائب حسين اليساري في بيان […]

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