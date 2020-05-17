مؤشرات أولية على رؤية الهلال قد تجعل موعد عيد الفطر “موحدًا” هذا العام

2020/05/17 | 17:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تشير المؤشرات الفلكية على ولادة هلال عيد الفطر هذا العام في وقت متأخر من يوم الجمعة المصادف الـ22 من ايار الجاري، الأمر الذي يؤكد عدم إمكانية رؤيته إلا يوم السبت.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن الحسابات الفلكية بعيدًا عن المسائل الفقهية تشير الى أن.الهلال الان […]

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