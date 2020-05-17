«التفكير» | حسين العادلي

2020/05/17 | 17:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

•التفكير (مغامرة) العقل لتجاوز (تخوم) القوالب والنمطيات والمُسلّمات،..



مغامرات التفكير سيرورات وصيرورات.

•ليس أخطر من التفكير بأزمنة (الركود)،..



التفكير ثورة ضد (زرائب التّلقين)،..



بالعقل نتحرر.

•ليس بين الأسئلة والأجوبة إلاّ (رحلة) التفكير،..



وموت العقل بـ (إستيطان) الأجوبة.

•التفكير: (تمرد) عند السلطان، و(تهمة) عند الكهنوتي، و(إنشقاق) عند الأيديولوجي،..



ومن التفكير ما قتل!!

•كي تَسلم (سَلّم) العقل للسائد،..



وأكتب على ناصيته: ممنوع من التفكير بأمر السائد!!

•رجل السلطة يريدك (قطعة شطرنج) ليُجرّب خطط التفكير بك، ورجل الدولة يريدك (لاعب شطرنج).

•كي تجعل التفكير عقيماً: (إغرق الواقع) بالتضليل والتجهيل والتسطيح والتخويف، ثم (أشع) اللا جدوى!!

•نحن أسارى (صناديق) الفكر،..



بالتفكير (خارج الصندوق) نتجدد.

حسين العادلي

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