أول تعليق رسمي على رفع “علم المثليين” في بغداد

2020/05/17 | 17:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادانت لجنة العلاقات الخارجية، في مجلس النواب، الأحد، رفع علم “المثلية الجنسية” في سفارة بعثة الاتحاد الاوروبي وسط العاصمة بغداد.وقالت اللجنة في بيان، نها “تدين رفع علم المثلية الجنسية في سفارة بعثة الاتحاد الاوربي وتعتبره تجاوزاً على القيم والاعراف الاجتماعية والعقائد الدينية للشعب العراقي”، داعية “وزارة الخارجية العراقية للقيام بدورها في منع اي تجاوزات أخرى تحدث في المستقبل من قبل البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق”.ورفعت بعثة الاتحاد الأوربي في العراق، اليوم الأحد، علم المثليين وبشكل رسمي داخل الأراضي العراقي، وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.وقال الحساب الرسمي للبعثة على “تويتر”: “بالاشتراك مع السفارة الكندية والسفارة البريطانية في العراق، ننضم اليوم في بغداد مع بعثات الاتحاد الأوروبي حول العالم في رفع علم قوس قزح للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي وتسليط الضوء على حقوق المثليين/ات ومتحولي/ات الجنس ومزدوجي/ات الجنس”.من جهته، علق رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، الأحد، على رفع هيئة الاتحاد الاوروبي علماً “مناهضاً للتمييز ضد المثليين” فوق مبنى الهيئة في بغداد.وقال طعمة في بيان ان “مافعلته بعض السفارات الغربية في العراق اليوم من رفع علم يرمز لتأييد سلوك الشذوذ المنبوذ ( المثلية) يمثل انتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية التي تلزم هذه البعثات باحترام معتقدات ومتبنيات الشعب المضيف لها وعدم مخالفة قوانين الدولة المضيفة ومراعاة قيم وتقاليد وآداب الشعوب التي تتواجد سفاراتها على أراضيها”.وبحسب طعمة “تزداد وقاحة هذا الفعل واستفزازه للعراقيين حينما يقع في شهر رمضان المبارك”.وطالب “الخارجية العراقية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لردع هذ السلوك المنتهك لعقيدة وقيم الشعب العراقي وإبلاغ تلك السفارات بتقديم الاعتذار للشعب العراقي والتعهد بعدم تكرار هذه الأفعال المنافية للذوق الإنساني السليم”.وتابع “نذكر هؤلاء ومن يحمل افكارهم الخاطئة هذه ان شذوذ المثلية تعبير خاطئ ومشوه للحريات واستغراق مفرط في النزوات المخالفة لجوهر الانسانية وضميرها.



ويشكل علامة واضحة على تآكل الحضارة التي تتقبل التعايش مع تلك الممارسات والسلوكيات المتعارضة مع قوانين الكون والفطرة السليمة”.وفي ذات السياق، طالب النائب صباح الساعدي، الأحد، وزارة الخارجية، باتخاذ اجراءات “قاسية” ضد بعثة الاتحاد الاوروبي، على خلفية رفعهم علم المثليين في العراق.ودعا الساعدي في بيان، “الحكومة العراقية عبر وزارة الخارجية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ( بالوكالة ) الى اتخاذ اشد الاجراءات ضد بعثة الاتحاد الاوربي والسفارات (الكندية والبريطانية) بسبب قيامهم برفع علم يرمز الى المثلية في العراق”.واكد الساعدي انه “لا يمكن السكوت على استخفاف بعثة الاتحاد الاوربي وسفارتي كندا وبريطانيا بالاعتقادات الدينية والاحكام الالهية والاعراف والتقاليد التي يعتقدها كل ابناء الشعب العراقي على اختلاف اديانهم ومذاهبهم وايدلوجياتهم”.واستغرب الساعدي هذا “الاصرار على الاستخفاف بمشاعر العراقيين وهم يعيشون في اعظم شهر عبادي وهو ( شهر رمضان ) المبارك الذي يعيش العراقيون والمسلمون في كل العالم بركاته وهم في ( ضيافة الله سبحانه وتعالى ) والمسلمون لا يزالون يتلمسون بدعائهم في ( ليلة القدر ويومها ) الخير للبشرية بزوال الوباء الجائح”.وبين الساعدي “رغم كل ما يعيشه العالم من وباء كورونا الذي عجزت البشرية عن ايجاد العلاج له فبدلا من اللجوء الى الله سبحانه رب البشر كلهم ومرسل الانبياء والرسل بالاديان السماوية كلها ليفتح بابا يفرج به عن الانسانية وتخرج فيه من سجنها القاتل نجد هذه الممارسات في اصرار واضح على ( محاربة ) رب العالمين، وكفى بهذا ( جهلا وغرورا ) يفتح بابا لغضب اشد من جبار السموات والارض”.ونبه الساعدي “رئيس الحكومة السيد الكاظمي ان بعثة الاتحاد الاوربي لا تعتبر (سفارة) بالمعنى الدبلوماسي ولا تجري عليها احكام السفارات بأنها (ارض لدولة السفارة) فيجري عليها احكام الدولة التي توجد بها ولهذا يجب ان تكون الاجراءات اشد واقسى بلا اي مجاملات دبلوماسية “، وفقا للبيان.كما اصدر تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاحد، بيانا بشأن رفع علم المثليين من قبل سفراء الاتحاد الاوربي هذا اليوم في بغداد.وقال التحالف في البيان ، إنه “يعرب عن اسفه الشديد للتصرف غير المقبول من قبل بعثة الاتحاد الاوربي والمتمثل برفع علم المثليين في العراق”.واضاف :”اننا في الوقت الذي نثمن فيه الدور الاوربي الداعم للنظام السياسي والديمقراطي في العراق ولكننا نؤكد على ضرورة احترام القيم الدينية والاجتماعية التي يتميز بها المجتمع العراقي ولا يمكن القبول بأي تصرف يتنافى مع هذه القيم الرصينة ولابد لبعثة الاتحاد الاوربي من تصحيح هذا التصرف الذي استفز مشاعر العراقيين وخصوصا اننا نعيش في شهر مبارك ومقدس لدى عامة المسلمين وحري في البعثات الدبلوماسية الاجنبية ان تراعي خصوصيات الشعوب المسلمة وان تتصرف بطريقة ايجابية لكي تكون اداة لتقريب وجهات النظر بين شعوب العالم المختلفة”.وقامت، صباح اليوم الأحد، سفارات عدة دول أوروبية، من دول الاتحاد الأوروبي وخارجه، في بغداد، برفع علم المثليين الملون تضامناً معهم، في اليوم العالمي لمحاربة رهاب المثلية.وذكرت السفارة البريطانية في بغداد، عبر حسابها في تويتر، إنه “بالاشتراك مع السفارة الكندية والسفارة البريطانية في العراق، ننضم اليوم في بغداد مع بعثات الاتحاد الاوروبي حول العالم في رفع علم قوس قزح للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي وتسليط الضوء على حقوق المثليين/ات ومتحولي/ات الجنس ومزدوجي/ات الجنس”.وفي مثل هذا اليوم من عام 1990 أعلنت منظمة الصحة العالمية حذف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية، منهية بذلك أكثر من قرن من الزمان تم فيه اعتبارها حالة مرضية، ما جعل المجتمع الدولي اعتبار الـ 17/ أيار من كل عام، يوما عالميا لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والتحوّل الجنسي.

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