الكهرباء الكوردستانية توضح اسباب انخفاض ساعات التجهيز في الاقليم

2020/05/17 | 17:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن فقدان نحو 700ميغا واط من انتاجها للطاقة الكهربائية لاسباب عديدة في مقدمتها الازمة المالية، مشددة على انها على تواصل دائم مع مجلس وزراء الاقليم لمعالجة المشكلات.

وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، انها تبلغ المشتركين ان انخفاضا حصل في انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية بسبب الازمة المالية وعدم وجود الوقود واجراء الصيانة في عدد من الوحدات في المحطات الغازية في اربيل وجمجمال وتوقف محطة كهرباء خبات بسبب جائحة كورونا وعدم تمكن الفريق الكوري للشركة من العودة الى الاقليم.

واوضح ان تلك الاسباب ساهمت في انخفاض الانتاج الى 2500 ميغاواط في وقت كان الانتاج 3200ميغاواط، لافتا الى ان انخفاض الانتاج الكهربائي تزامن مع تزايد الطلب على الطاقة.

واضاف ان كل تلك الاسباب ادت لنقص مدة منح الكهرباء، مشددا على ان الوزارة على تواصل مستمر مع مجلس الوزراء لمعالجة المشكلات.

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