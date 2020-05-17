2020/05/17 | 17:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يطالب البعثة الأوروبية بالاعتذار للمسلمين والشعب العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 17:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يطالب البعثة الأوروبية بالاعتذار للمسلمين والشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يطالب البعثة الأوروبية بالاعتذار للمسلمين والشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).