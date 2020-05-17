غليان سياسي وشعبي في العراق بعد رفع علم “المثليين” في مبنى الاتحاد الأوروبي وسط بغداد.. بماذا طالبت القوى السياسية؟

2020/05/17 | 17:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أثار تصرف بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارات بريطانيا وكندا برفعها علم قوس قزح لـ”الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي” في بغداد،غضبًا سياسيًا وشعبيًا، ومطالبات بإجراءات رادعة، حيث وصف السياسيون والاحزاب هذا التصرف بالمسيء لحرمة شهر رمضان وأعراف وتقاليد المجتمع العراقي.وصدرت بيانات استنكار وإدانة من أطراف سياسية مختلفة، لما أقدمت عليه […]

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